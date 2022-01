Anouschka Renzi im Dschungel: Ihr ist es egal, was andere denken

Nach zahlreichen Absagen geht Anouschka Renzi 2022 nun doch ins Dschungelcamp. Ihr sei es mittlerweile egal, "was andere über mich denken oder sagen".

Schon häufig hat Anouschka Renzi (57) eine Teilnahme am Dschungelcamp abgesagt. Ab dem 21. Januar um 21:30 Uhr wird sie nun aber doch in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL sein. Ihr sei es inzwischen egal, "was andere über mich denken oder sagen", . "Das hat mich oft viel zu sehr gehemmt."

"Ich habe das Dschungelcamp bislang zehnmal abgesagt. Aber jetzt mache ich mit, um auch Ängste abzulegen", . Ein weiterer Grund für ihre Teilnahme sei, dass sie "einfach wieder drehen" wolle. Denn in den vergangenen zwei Jahren sei die 57-Jährige bis auf einen Zeitraum von drei Monaten arbeitslos gewesen und "musste zuletzt von meinem Ersparten leben".

Das wird Anouschka Renzi nicht tun im Dschungelcamp

Zwei Dinge wird Renzi in der Show definitiv nicht tun. "Ich werde auf alle Fälle im Camp nichts Lebendiges essen", erklärt sie im Gespräch mit "Bild" weiter. Und RTL erzählt sie: "Ich werde bestimmt nicht ganz Deutschland urteilen lassen, ob mein Hintern noch straff ist oder mein Bauch. Ich werde nichts erlauben mit Blitzern. Dazu habe ich überhaupt keine Lust. Über das Alter bin ich hinaus."

Wegen des Coronavirus geht es für die Promi-Kanidaten 2022 nicht nach Australien sondern nach Südafrika. Als Teilnehmer neben Renzi sind bisher Modeschöpfer Harald Glööckler (56), Sänger Lucas Cordalis (54), "Dschungelshow"-Gewinner Filip Pavlovic (27) und Schauspielerin Tina Ruland (55) bestätigt. Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) werden wieder moderieren und auch Dr. Bob (71) darf natürlich nicht fehlen, wie RTL bereits zuvor bestätigt hat.