Alfred Biolek gestorben: WDR ändert am Samstag das Programm

Anlässlich des Todes des legendären Moderators Alfred Biolek wird das WDR Fernsehen am 24. Juli sein Programm ändern. Das wird gezeigt.

Alfred Biolek (1934-2021) ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das WDR Fernsehen ändert anlässlich des Todes des Moderators und Talkmasters, der oftmals auch einfach nur liebevoll "Bio" genannt wurde, am 24. Juli sein Programm.

Diese Sendungen werden gezeigt

Am Samstag wird der Sender ab 21:45 Uhr zunächst den 90-minütigen Portrait-Film "Mensch, Bio!" über die TV-Legende ausstrahlen. Sandra Maischberger (54) und Hendrik Fritzler begleiteten Biolek zwei Jahre lang mit der Kamera. Der Film zeigt überraschende Einblicke in das Privatleben des Moderators, der unter anderem durch Sendungen wie "Boulevard Bio" zum Star wurde.

Um 23:15 Uhr folgt im Anschluss der Film "Bahnhof für Bio", in dem Biolek zusammen mit Anke Engelke (55) und Hape Kerkeling (56) in Erinnerungen schwelgt. Ab 00:55 Uhr gibt es dann drei Ausgaben der Kochsendung "alfredissimo!", in denen Helmut Berger (77), Alice Schwarzer (78) und Harald Schmidt (63) zu Gast sind.