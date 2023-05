"Aktenzeichen XY"-Spezial zu verbreiteten Betrugsmaschen

Die TV-Sendung "Aktenzeichen XY" legt an diesem Mittwoch einen Schwerpunkt auf aktuelle Betrugsmaschen, mit denen gutgläubige Opfer oftmals um ihr gesamtes Vermögen gebracht werden. Neben den neuesten Methoden der Kriminellen gibt es der Ankündigung zufolge auch jede Menge Verhaltenstipps. Zudem will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit Moderator Rudi Cerne darüber sprechen, wie die Betroffenen besser geschützt werden können. Ausgestrahlt wird das Spezial "Aktenzeichen XY... Vorsicht, Betrug!" an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF.

30. Mai 2023 - 17:06 Uhr | dpa

Eine Projektion des Logos der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". © picture alliance / Matthias Balk/dpa/Archiv