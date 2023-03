Absetzung beim RTL-Nachmittag: Sender streicht "RTL Aktuell" und "Explosiv Stories" aus dem Programm

Programm-Wirrwarr bei RTL: Der Sender streicht gleich zwei Sendungen am Nachmittag. Warum müssen "RTL Aktuell" und "Explosiv Stories" ihre Plätze räumen?

Infotainment am Nachmittag scheint bei RTL-Zuschauern nicht gut anzukommen, denn der Sender schmeißt gleich zwei Formate aus dem Programm. "RTL Aktuell" und "Explosiv Stories" müssen ihre Sendeplätze am Nachmittag räumen. Was sagt RTL dazu?

RTL streicht Infotainment-Magazine am Nachmittag

Vor eineinhalb Jahren startete der Sender den Versuch, bereits vor der Hauptausgabe von "RTL Aktuell" (18.45 Uhr) einen kurzen Newsblog um 17 Uhr zu platzieren. Statt im Studio wurde anfangs aus einem eigens eingerichteten Redaktionsbüro gesendet, erst im September 2022 wechselte das Format auch ins Studio. Direkt im Anschluss folgte die etwa 20-minütige Sendung "Explosiv Stories". Doch die Infotainment-Offensive scheint nicht von Erfolg gekrönt zu sein, denn jetzt trennt sich RTL von den nachmittäglichen Ausgaben.

Ist tatsächlich ein mangelndes Interesse der Zuschauer Schuld an der Absetzung? Vergleicht man etwa die Einschaltquoten der beiden Ausgaben von "RTL Aktuell", stellt man einen großen Unterschied fest. Wie das Branchenmagazin " " berichtet, lagen die Quoten am Montag (13. März) für die nachmittägliche Sendung bei 9,4 Prozent (1,1 Million Zuschauer), während bei der Ausgabe um 18.45 Uhr etwa 3,3 Millionen Menschen (15,7 Prozent) einschalteten.

Absetzung von "RTL Aktuell" und "Explosiv Stories" am Nachmittag: Das sagt der Sender

RTL hat die Absetzung der beiden Sendung am Nachmittag bestätigt. "Die Sehgewohnheiten und Bedürfnisse am späten Nachmittag haben sich in den letzten Monaten noch einmal stark verändert", erklärt eine Sender-Sprecherin gegenüber " ". "Darüber hinaus hat die Dopplung von 'Explosiv Stories' und 'Explosiv' den ein oder anderen irritiert."

Wie lange die Formate noch ausgestrahlt werden, steht bereits fest. "Deswegen haben wir uns trotz der stabilen und zuletzt steigenden Quoten beider Formate entschieden, die Bedürfnisse unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ab Ende April noch gezielter zu bedienen und damit den Übergang in unsere starke Abendstrecke weiter zu optimieren."

Was stattdessen gesendet wird, ob man eher auf Wiederholungen setzt oder eine neue Sendung etablieren möchte, ist bislang noch nicht bekannt.