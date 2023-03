"Wer stiehlt mir die Show?": Wildcard-Moderator Svenrik irritiert mit Flitzern

Mit nackten Tatsachen überraschte Wildcard-Gewinner Svenrik Gollmann im ProSieben-Quiz "Wer stiehlt mir die Show?" deren Erfinder Joko Winterscheidt. Außerdem verblüffte Bill Kaulitz mit irren Luxus-Beichten, Sido kochte Rouladen – und nebenbei eroberten zwei Sidekicks die Zuschauerherzen.

Mit Nackerten hat der FKK-zugeneigte Münchner an sich ja eher selten Probleme – doch dass einer deren drei im ProSieben-Spaß "Wer stiehlt mir die Show?" unterbringt, ist dann doch etwas Neues. Doch dazu später mehr. In der Vorwoche hatte Vertriebsleiter Svenrik Gollmann (38) gestanden, sich als Jugendlicher gerne mal unbekleidet auf Rolltreppen herumgetrieben zu haben, und damit für Schlagzeilen gesorgt - und natürlich mit seinem sensationellen Sieg über Gastgeber Joko Winterscheidt (44).

Wildcard-Gewinner Svenrik Gollmann aus München durfte moderieren

Nach Helena Sigal (26) durfte mit ihm in dieser Staffel (und überhaupt in der Geschichte der Show) zum zweiten Mal ein Nicht-Promi mit Wildcard die Show moderieren und tat das am Anfang auch sehr gesittet. Nachdem er seine Eltern in einem eigens im Studio eingerichteten Wohnzimmer platziert hatte, verteilte er erst mal Eier und Kaffee an Joko, Rapper Sido (42), Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) und Musiker Bill Kaulitz (33).

Stößchen!Zwischendurch gab's für Joko, Bill und Jasna Rouladen und Rotwein aus dem "Gasthaus zum gemütlichen Sido". © ProSieben/Weiya Yeung

Bill Kaulitz bestellt daheim sogar Frühstück

Daraufhin wünschte sich Letzterer erst einmal Wodka in sein Käffchen und überraschte wenig später mit erstaunlichen Geständnissen: Er bestelle sich manchmal auch sein Frühstück nach Hause, weil er zwar gut backen, aber nicht kochen könne - "Ich leb' ja in Hollywood", erklärte der Tokio-Hotel-Musiker auf Jokos verblüffte Nachfrage. Und er möge es "nicht so gerne, warme Sachen anzufassen". Ahja.

WSMDS: Kader Loths schlüpfriges Missverständnis

Auch seinen Telefonjoker Kader Loth (50) erstaunte Bill Kaulitz, als er die Reality-Queen fragte, ob sie vielleicht supergerne Schokolade im Bett esse. "Ob ich supergut im Bett bin?", hatte die verstanden. Aber nicht doch, es ging nur darum, wie viele Stücke eine 100-Gramm-Tafel Ritter Sport hat. "16", wusste sie, woraufhin Bill bemerkte: "Wer hätte denn gedacht, dass Kader Loth 'ne größere Hilfe ist als Matthias Schweighöfer?" Der Schauspieler hatte kurz zuvor nämlich Sido nicht sagen können, wie viel Cent in Deutschland der Versand eines Standardbriefes bis 20 Gramm kostet (85).

Apropos Sido: Den traf diesmal das Schicksal, als Erster aus der Show auszuscheiden, er durfte aber dennoch noch eine Weile bleiben. Denn er musste noch seine Sonderaufgabe zu Ende führen, die er von Svenrik bekommen hatte: neben den Raterunden Rouladen zu kochen, für die er offenbar in seinem Freundeskreis berühmt ist. Das Essen sollte natürlich trotz des Sido-Ausscheidens noch fertig werden. Nächstes kulinarisches Bill-Geständnis: Er und Zwillingsbruder Tom "schmuggeln" regelmäßig Rotkohl und Kartoffelklöße aus Deutschland in die USA!

"Stahlen ihrem Sohn die Show: Svenriks Eltern"

Auch Svenriks Eltern bekamen ein gut gefülltes Tellerchen sowie ein Gläschen Rotwein überreicht - und mauserten sich in der Show nebenbei zu echten Publikumslieblingen. Immer wieder wurden sie eingeblendet und durften kleine Kommentare zum Geschehen abgeben. "Stahlen ihrem Sohn die Show: Svenriks Eltern" oder "Riesen-Dankeschön an Svenni und auch seine Eltern, die heute Abend zu einem fantastischen TV-Highlight gemacht haben", hieß es zum Beispiel auf Twitter, "einfach goldig" seien sie gewesen. Und auch für den Wahlmünchner selbst gab es viel Lob, wenngleich ihm weniger "Rampensau-Gene im Blut" attestiert wurden als der ersten Wildcard-Gewinnerin Helena.

Flitzer aus dem Publikum überreichten Joko Winterscheidt die Münzen

Doch einige Asse hatte definitiv auch er im Ärmel. Als es nämlich um die Übergabe der Münzen ging, die sich die Promi-Kandidaten und die Kandidatin nach jeder Gewinnstufe als Joker fürs Finale erspielen konnten (machen wir's kurz: alle drei gingen an Joko), wurden nämlich in Erinnerung an Svenriks Rolltreppen-Eskapaden auf spezielle Weise überbracht: Plötzlich sprang ein Zuschauer im Publikum auf, warf seinen Bademantel ab und raste splitterfasernackt auf den sichtlich erschrockenen Joko zu, stilecht "verfolgt" von Security-Mitarbeitern.

"Zu wem von euch gehörte der, ihr Ferkel?"

"Boah, ist die warm! Wo hatte der die?", fragte sich Joko nach Erhalt der ersten Münze. "Zu wem von euch gehörte der, ihr Ferkel?" Bei Münze Nummer 2 und 3 war er bereits entspannter ("Ist ne sehr weirde Idee von dir, aber irgendwie gut") - vielleicht auch, weil die Rückgewinnung der Show nun zum Greifen nah lag.

Joko Winterscheidt holt sich Moderation zurück

Tatsächlich gelang ihm erneut der Coup, woraufhin er vor Freude ausflippte, um sich kurz danach zu erklären: "Man kann das vielleicht nicht nachvollziehen, warum ich immer so ausraste, aber diese Show bedeutet mir sehr, sehr viel!" Er hätte es aber auch Svenrik "von Herzen gegönnt", versicherte er. "Du warst ein unfassbar - das mein' ich ganz ehrlich -, unfassbar toller Kandidat und ein wahnsinnig toller Mensch!" Dem ist nichts hinzuzufügen.