60 Jahre ZDF: Das sind die Highlights am Jubiläumswochenende

Das ZDF feiert seinen 60. Geburtstag und am Jubiläumswochenende jagt ein TV-Highlight für Nostalgie-Fans das nächste. Neben den beliebtesten Samstagabendshows stehen auch Musik und Trödel auf dem Programm. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) feiert seinen 60. Geburtstag mit einem echten Jubiläumswochenende. Die TV-Highlights dürften vor allem Nostalgie-Fans freuen. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Bares für Rares - Die Trödel-Show" mit Horst Lichter (31. März, 15:05 Uhr)

Los geht es am Freitagnachmittag. In der beliebten Trödelshow "Bares für Rares" feiert Gastgeber Horst Lichter (61) den 60. Geburtstag des Senders mit besonderen Gästen und außergewöhnlichen Objekten aus der bewegten ZDF-Geschichte. So zeigt Moderatorin Babette von Kienlin (60) in der Sendung die knallgelben Stühle, die einst zur Demonstration einer optischen Täuschung in der legendären "Knoff-Hoff-Show" zu sehen waren. Moderatorin Sabine Heinrich (46) und Moderator Florian Weiss (46) bringen ein überlebensgroßes Mainzelmännchen der Firma Steiff mit.

Zudem wird es weitere Mainzelmännchen-Objekte geben und einen alten Studioscheinwerfer aus längst vergangenen "Wetten, dass..?"-Tagen. Ebenfalls den Besitzer wechseln könnte eine "ganz besondere Zeichnung eines deutschen Ausnahmekünstlers, der eigentlich eher für das Musikmachen bekannt ist", orakelt das ZDF. Generell rechnet der Sender mit einem "Wettbieten" unter den erfahrenen Händlerinnen und Händler von "Bares für Rares".

Der Erlös der Jubiläumsfolge kommt einem guten Zweck zugute.

Kultnacht: Das Beste aus "disco" (31. März, 1:00 Uhr)

Beim nächsten Jubiläumsformat wird es musikalisch. Freitagnacht erinnert das ZDF an seine legendäre Musikshow "disco" mit dem beliebten Moderator Ilja Richter (70). In der "Kultnacht" gibt es die Highlights aus 133 Folgen, die von 1971 bis 1982 monatlich ausgestrahlt wurden.

"Es gibt ein Wiedersehen mit ABBA, T. Rex, Neil Diamond, The Sweet, Marianne Rosenberg, Middle of the Road, Rod Stewart, Boney M., Status Quo, Slade, Udo Jürgens, Cat Stevens, Blondie, Falco, Les Humphries Singers, Bonnie Tyler, Hot Chocolate, Kim Wilde und anderen", verspricht der Sender das Comeback des wilden Mixes aus "Schlager, Pop, Rock, aktuellen Songs, Oldies, Hits und Sketchen".

"Die Show der Shows" (1. April, 20:15 Uhr)

Der 60-jährigen Erfolgsgeschichte der Samstagabendshows ist die "Die Show der Shows" gewidmet. Prominente ZDF-Köpfe messen sich in einer unterhaltsamen Mischung aus fünf beliebten Show-Klassikern, darunter "Der große Preis" und "Wetten, dass..?".

"Wer die jeweilige Show moderiert und alle Protagonisten durch den Abend führt, bleibt bis zum Schluss geheim", orakelt der Sender vorab. So ist bis dato nicht bekannt, wer sich an Hans Rosenthals (1925-1987) berühmten "Das ist Spitze-Sprung" oder Michael Schanzes (76) "Plopp" wagt und wer den Wettkönig oder die Wettkönigin krönt. In jedem Fall soll es viele Überraschungen geben. Ob Thomas Gottschalk wohl Überraschungsgast oder Moderator sein wird? Feststeht immerhin, er ist dabei.

Kultnacht: Das Beste aus der "Hitparade" (1. April, 1:00 Uhr)

Anschließend wird es wieder musikalisch. Die zweite Kultnacht an diesem Jubiläumswochenende ist der ZDF-"Hitparade" gewidmet. Gezeigt werden die Höhepunkte aus den ersten 100 Folgen. Diese Schlager-Erfolgsgeschichte mit Moderator Dieter Thomas Heck (1937-2018) begann 1969 und wurde in mehr als 30 Jahren zu einem Fernsehklassiker.

"Mit dabei sind Roy Black, Marianne Rosenberg, Roland Kaiser, Katja Ebstein, Peter Maffay, Cindy & Bert, Howard Carpendale, Wolfgang Petry, Ireen Sheer, Ricky Shayne, Juliane Werding, Jürgen Drews, Bernd Clüver, Lena Valaitis, Karel Gott, Gitte, Heino und viele andere", verspricht der Sender.

Nebenbei waren in der "Hitparade" auch die aktuellen Modetrends zu bestaunen. "Ob Minirock oder Hot Pants, ob Plateau-Sohlen oder Knautschlackstiefel - die modischen Extravaganzen der Siebziger sind alle in dieser Kultnacht dokumentiert", heißt es weiter. Außerdem zeigt ein "Blick hinter die Kulissen, eine Collage der skurrilsten Begebenheiten".