288 Filialen in 500 Einkaufszentren: Die richtige Antwort ist bei WWM 64.000 Euro wert 

Günther Jauch will von einer Kandidatin bei "Wer wird Millionär?" wissen, welches Unternehmen mit 288 Filialen in deutschen Einkaufszentren am meisten vertreten ist: dm, H&M, Nanu-Nana oder Deichmann? Die AZ weiß die Antwort.

Günther Jauch stellt im "Weihnachts-Special" von "Wer wird Millionär?" am 26. Dezember Wissen über Einkaufszentren auf die Probe. Der RTL-Moderator fragt eine Kandidatin, welches Unternehmen in deutschen Shoppingcentern am häufigsten vertreten ist. Hätten Sie die richtige Antwort gewusst?

Einkaufszentren in Deutschland: Welches Unternehmen am häufigsten vertreten ist

Kandidatin Franziska Göpel darf auf dem Ratestuhl von " " Platz nehmen. Die in Thüringen wohnende Brünette kämpft sich erfolgreich bis zur 64.000-Euro-Frage. Günther Jauch möchte von seinem Studiogast wissen:

Wer ist laut Shopping-Center Report 2025 mit 288 Filialen Top-Mieter in den über 500 deutschen Einkaufszentren?

dm H&M Nanu-Nana Deichmann

dm, H&M, Nanu-Nana oder Deichmann: Wer ist der Top-Mieter?

Franziska Göpel hat schnell eine Vermutung. Sie meint, in jedem Einkaufszentrum, das sie kennt, sei eine Deichmann-Filiale vertreten. Doch die "Wer wird Millionär?"-Kandidatin geht kein Risiko ein und möchte eine Person im Publikum um Rat fragen. Mehrere Personen erheben sich, Göpels Wahl trifft auf eine Sozialarbeiterin aus Duisburg. Die Dame äußert: "Ich kenne keine Einkaufspassage, wo kein dm ist." Franziska Göpel kommt ins Grübeln.

Mehrere Joker verwirren "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

Günther Jauch rät seinem Studiogast, den Telefonjoker zu verwenden. Göpel ist sich sicher: "Das weiß sowieso niemand." Dennoch entschließt sie sich, Jauchs Rat zu folgen. Der Telefonjoker tippt auf Antwortmöglichkeit D. Die "Wer wird Millionär?"-Kandidatin strauchelt zwischen dm und Deichmann.

"Wer wird Millionär?": Deichmann als richtige Antwort

Da Franziska Göpel kein Risiko eingehen will, entscheidet sie sich, mit ihren bereits erspielten 32.000 Euro nach Hause zu gehen. Günther Jauch löst auf: Tatsächlich wäre die richtige Antwort D: Deichmann gewesen. dm-Filialen stehen auf Platz 3 und sind somit am dritthäufigsten in deutschen Einkaufszentren vertreten. Göpel ärgert sich ein wenig, da sie schlussendlich auf die richtige Antwort Deichmann getippt hätte. Doch schnell überwiegt die Freude über die erspielten 32.000 Euro.