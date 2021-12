"2021 - Das Quiz": Dieser Topstar feiert Premiere in Plasbergs Show

Bei "2021 - Das Quiz" gibt es eine Premiere: Florian Silbereisen tritt in Frank Plasbergs Jahresrückblick unter anderem gegen Günther Jauch an.

"2021 - Das Quiz": Frank Plasbergs Jahresrückblick läuft am Dienstag, 28. Dezember, um 20:15 Uhr im Ersten.

Frank Plasberg (64) präsentiert erneut den "Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen": "2021 - Das Quiz" läuft am Dienstag, 28. Dezember, um 20:15 Uhr im Ersten. Mit dabei ist dieses Mal Florian Silbereisen (40): Der Showmaster und Moderator tritt zum ersten Mal in der Sendung an.

Silbereisen ist nicht der einzige Prominente, den Plasberg in seiner Show begrüßt: Moderator Günther Jauch (65) geht zum 14. Mal an den Start. "Tatort"-Star Jan Josef Liefers (57) ist zum elften Mal mit dabei, Entertainerin Barbara Schöneberger (47) feiert mit ihrem zehnten Auftritt ein Jubiläum.

Tradition vor Silvester

In der Show geht es um die "emotionalsten, schrägsten, wichtigsten und lustigsten" Ereignisse, Bilder und Videos des Jahres. Zudem erklärt der Sender vorab, dass wieder Körpereinsatz gefragt ist, um die Herausforderungen bei den Spielen zu meistern.

Plasbergs Rückblick kurz vor Silvester ist für viele TV-Zuschauer Tradition: Bereits seit 2008 präsentiert der "hart aber fair"-Star das Jahresquiz im Ersten.