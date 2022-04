Zverev heiß auf Bundesliga-Kracher Bayern-Dortmund

Bevor es für Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev beim Sandplatzturnier in München losgeht, ist der Hamburger heiß auf den Bundesliga-Kracher FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. "Da bin ich dabei. Ich habe Tickets und bin vorbereitet", antwortete der Bayern-Fan am Freitag auf die Frage, ob er das Spiel am Samstag (18.30 Uhr) im Stadion verfolge. Mit einem Sieg können die Münchner ihre zehnte Meisterschaft in Serie fix machen.

22. April 2022 - 16:01 Uhr | dpa

Alexander Zverev aus Deutschland nimmt an der Pressekonferenz teil. © Sven Hoppe/dpa