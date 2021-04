Türkgücü verliert 0:2 gegen Kellerkind KFC Uerdingen

Das war zu wenig: Türkgücü muss sich am 34. Spieltag im Münchner Olympiastadion dem KFC Uerdingen 0:2 geschlagen geben.

München - Aufsteiger Türkgücü hat am 34. Spieltag der 3. Liga eine 0:2-Niederlage gegen den KFC Uerdingen hinnehmen müssen.

Türkgücü-Keeper Vollath verhindert Rückstand in Halbzeit eins

Die Münchner übernahmen gegen die Krefelder im Münchner Olympiastadion zwar früh die Kontrolle, spielten sich aber kaum nennenswerte Chancen heraus. Stattdessen verhinderte Türkgücü-Keeper René Vollath zwei Mal mit ausgezeichneten Reflexen den Rückstand in der ersten Halbzeit. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Gustav Marcussen die Gäste in Führung (51.), Kolja Pusch sorgte in der 68. Minute für den Endstand zum 0:2 aus Sicht der Münchner.

Vier Spieltage vor Schluss ist die Saison für Türkgücü so gut wie gelaufen: Mit 46 Punkten belegt das Team von Serdar Dayat derzeit Platz neun in der Tabelle, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt sieben Zähler. Platz vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt, ist mit 13 Punkten Rückstand rechnerisch nicht mehr zu erreichen.