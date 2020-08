Türkgücü München verpflichtet Petar Sliskovic vom MSV Duisburg

Türkgücü München rüstet weiter auf: Am Freitag gab der Drittliga-Aufsteiger die Verpflichtung des kroatischen Stürmers Petar Sliskovic bekannt – noch vor wenigen Tagen wollte er eigentlich beim MSV Duisburg bleiben.

München - Türkgücü München hat Petar Sliskovic verpflichtet. Dies gab der Drittliga-Aufsteiger am Freitagvormittag bekannt.

"Petar ist ein erfahrener Profi, der die Qualität in unserem Kader anheben und das Offensivspiel beleben soll. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Wunschtransfer durchsetzen konnten", sagt Türkgücü-Kaderplaner Roman Plesche.

Sliskovic stand bis zuletzt beim MSV Duisburg unter Vertrag. Der 29-jährige Kroate, der in der Jugend des FSV Mainz 05 ausgebildet wurde, lief in seiner Karriere unter anderem für den FC St. Pauli und Dynamo Dresden auf, wo er bereits Erst- und Zweitliga-Erfahrung sammeln konnte. Die meisten Partien bestritt der Stürmer in der 3. Liga, in der er in 94 Partien 23 Treffer erzielte.

Türkgücü-Neuzugang: Sliskovic sollte in Duisburg bleiben

Dem Transfer des kroatischen Hünen (1,93 Meter) ging zuletzt ein doppelter Sinneswandel voraus. Schon vor einigen Tagen hatte Sliskovic darauf gedrängt, das Angebot aus München anzunehmen. Nach "intensiven Gesprächen" mit MSV-Sportdirektor Ivica Grlic entschied er sich aber dafür, seinen bis 2021 datierten Vertrag zu erfüllen. Nun also doch die Kehrtwende.

Sliskovic freut sich auf die neue Herausforderung beim Drittliga-Aufsteiger. "Türkgücü München hat sich sehr um mich bemüht und bin gespannt, was mich erwarten wird. Die Verantwortlichen haben bei mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und wirken sehr hartnäckig und extrem motiviert", sagt er.

