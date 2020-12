Türkgücü München: Verlässt Präsident Hasan Kivran seinen Verein?

Kündigt sich bei Türkgücü München etwa ein Wechsel in der Führungsetage an? Laut einem Medienbericht will Präsident und Investor Hasan Kivran den Verein verlassen.

24. Dezember 2020 - 09:21 Uhr | AZ

Präsident von Türkgücü München: Hasan Kivran © imago images / Krieger

München - Es wäre ein Paukenschlag für den Drittligisten Türkgücü München: Vereins-Boss und Investor Hasan Kivran hat offenbar seinen Rückzug angekündigt, wie " " berichtet. Hasan Kivran sucht einen Nachfolger Bereits zum Jahresende soll der 54-Jährige dem Bericht zufolge den Verein verlassen und schon nach einem Nachfolger suchen. Offiziell bestätigt wurde der überraschende Ausstieg noch nicht. Hasan Kivran war im Januar 2016 als Präsident bei Türkgücü München eingestiegen und investierte hohe Summen in den Aufstiegskampf der Mannschaft. Der Unternehmer hatte früher selbst für den Vorgängerverein gespielt. Lesen Sie auch Bericht: Türkgücü verhandelt mit Ex-Bayer Mehmet Ekici X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Unter seiner Führung schaffte Türkgücü von 2018 bis 2020 den Aufstieg von der fünftklassigen Landesliga in die 3. Liga. Das letzte Spiel am Mittwoch gegen SV Meppen konnten die Münchner klar für sich entscheiden und gewannen mit 4:1.