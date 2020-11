Bericht: Türkgücü verhandelt mit Ex-Bayer Mehmet Ekici

Das wäre ein echter Coup: Laut einem Medienbericht steht Türkgücü München in Verhandlungen mit Mehmet Ekici. Der Mittelfeldspieler, der einst für den FC Bayern auflief und zuletzt bei Fenerbahce unter Vertrag stand, ist aktuell vereinslos.

München - Vor dem Drittliga-Kracher gegen den TSV 1860 (Samstag, 14 Uhr/Magenta Sport, BR und im AZ-Liveticker) bahnt sich bei Türkgücü München offenbar ein echter Transfercoup an. Wie die " " berichtet, steht der Aufsteiger derzeit in Verhandlungen mit Mehmet Ekici.

Mehmet Ekici könnte sofort bei Türkgücü unterschreiben

Der 30-jährige Mittelfeldspieler spielte zuletzt beim türkischen Top-Klub Fenerbahce, seit Ablauf seines Vertrags in diesem Sommer ist er allerdings vereinslos. Er könnte also auch vor Beginn der Transferperiode am 1. Januar bei einem anderen Klub unterschreiben.

Mehmet Ekici wurde in der Jugend der SpVgg Unterhaching und des FC Bayern ausgebildet, 2010 feierte er im Trikot des 1. FC Nürnberg sein Bundesliga-Debüt. Insgesamt kommt der zwölffache türkische Nationalspieler auf 73 Einsätze in Deutschlands höchster Spielklasse.