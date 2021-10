Türkgücü München nimmt Platz zwei ins Visier

Türkgücü München im Aufwind: Bei einem Sieg am Wochenende und Patzern der Konkurrenz wäre sogar Platz zwei drin.

Will nach oben: Türkgücü-Trainer Peter Hyballa.

München - Scheinbar in der Krise, nun plötzlich fast an der Tabellenspitze?

"Klar erwartet jeder von uns, dass wir die 4:0 weghauen"

Türkgücü und Trainer Peter Hyballa haben sich nach dem 0:4 in Magdeburg und dem Viertelfinal-Aus im Toto-Pokal in Aubstadt mit dem beschwerlichen 1:0-Sieg gegen Wehen Wiesbaden rehabilitiert. "Viele sehen das Glas halbleer, ich sehe es halbvoll. Klar erwartet jeder von uns, dass wir die 4:0 weghauen", meinte Hyballa vor der nächsten Aufgabe, das Glas noch voller zu machen: Türkgücü muss am Samstag bei den Würzburger Kickers antreten (14 Uhr).

Bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz könnte Hyballa sein Team sogar auf Rang zwei hieven. "Die Stimmung ist nach Siegen immer besser, aber insgesamt ist die Stimmung gut", so der 45-Jährige. Nach einem Dreier und dem Sprung nach ganz oben wäre sie gewiss noch besser.