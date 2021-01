"Sohn des Löwen": Türkgücü-Verteidiger Aaron Berzel und Frau Carina zum ersten Mal Eltern

Aaron Berzel und seine Frau Carina sind am Wochenende zum ersten Mal Eltern geworden. Hinter dem Namen des Sohns steckt eine besondere Bedeutung.

München - Tolle Nachrichten aus dem Hause Berzel: Der Türkgücü-Verteidigerund seine Frau Carina haben am Sonntag ihr erstes Kind bekommen! Der Sohnemann hört auf den Namen "Nael". Der Name ist hawaiianischer Herkunft und heißt übersetzt "Sohn des Löwen".

"Wir haben uns schon im Sommer mit Namen und deren Bedeutung beschäftigt", sagt Berzel, der bis zu seinem Wechsel zu Türkgücü im vergangenen Sommer insgesamt drei Jahre für den TSV 1860 auflief und bei den Löwen zu den Publikumslieblingen gehörte, der AZ: "Uns beiden hat der Name gut gefallen. Es ist ja bekannt, dass ich auf dem Platz eher ein Kämpfer-Typ bin, von daher hat er auch ganz gut gepasst."

Seine Kämpfer-Qualitäten wird der 28-Jährige zum Rückrunden-Auftakt im Derby gegen den FC Bayern II am kommenden Freitag allerdings nicht unter Beweis stellen können: Berzel sah beim torlosen Remis gegen die SpVgg Unterhaching seine zehnte Gelbe Karte in dieser Saison und wird daher fehlen. Immerhin: So bleibt mehr Zeit fürs Baby!