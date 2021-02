Schnee und Regen: Türkgücü-Spiel in Lübeck steht auf der Kippe

Um weitere Spielabsagen zu vermeiden, hatte der DFB den VfB Lübeck zuletzt aufgefordert, sich nach einem Ausweichstadion umzuschauen. Doch die Suche gestaltet sich schwierig.

München/Lübeck - Beide Teams wären bereits zum fünften Mal in dieser Drittliga-Saison von einer Spielabsage betroffen: Die für Samstag (14 Uhr) vorgesehene Auswärtspartie von Türkgücü München bei Schlusslicht VfB Lübeck steht wegen angekündigter Regenfälle auf der Kippe.

Schon dreimal in diesem Jahr musste ein Lübecker Heimspiel witterungsbedingt abgesagt werden, die Partie gegen Hansa Rostock sogar zweimal. Auch der TSV 1860 muss dort noch ein Nachholspiel bestreiten.

Vor allem der gefrorene Rasen - der Klub verfügt über keine Rasenheizung - hatte zuletzt dazu geführt, dass an der Lohmühle dreimal in Folge nicht gespielt werden konnte. Nach Schneefällen musste der Platz am Dienstag geräumt werden, auch die VfB-Spieler halfen an ihrem freien Tag mit.

Platz nicht bespielbar: Saarbrücken-Zwickau erneut abgesagt