Heimpleite gegen Waldhof Mannheim: Türkgücü München verliert Anschluss zur Spitze

Aufsteiger Türkgücü München unterliegt im Heimspiel Waldhof Mannheim mit 0:2. Durch die Niederlage geht der Anschluss an die Tabellenspitze vorerst verloren.

München - Nach drei torlosen Remis in Folge muss Türkgücü München einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen.

Gegen Waldhof Mannheim unterliegt das Team von Alexander Schmidt mit 0:2. Damit warten die Münchner bereits seit vier Spieltagen auf einen eigenen Treffer.

Türkgücü nun Tabellensechster

Mit der ersten richtigen Chance im Spiel traf Mannheims Marcel Costly (20.) sehenswert per Hacke zur Führung. In der Folge tat sich Türkgücü schwer, das ohnehin angeschlagene Offensiv-Spiel in die Gänge zu bekommen. In der 75. Minute sorgte Waldhof-Stürmer Dominik Martinovic für die Entscheidung.

Durch die Niederlage bleiben die Münchner bei 33 Punkten und rutschen auf den sechsten Tabellenplatz ab, gefolgt von Mannheim, die nun die identische Punktanzahl aufweisen. Chance zur Wiedergutmachung hat Türkgücü am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden.