"Faire Chance" für Vollath und Co. bei Türkgücü?

Trainer Heraf sagt über die suspendierten Spieler: "Das Tischtuch ist nicht zerschnitten."

München - Bus fahren, immer nur Bus fahren: Türkgücü und Trainer Andreas Heraf mussten am vergangenen Samstag zum VfL Osnabrück (1:1), am Dienstag zum Nachholspiel beim Halleschen FC (0:1) antreten. Ein Sieg war dem Klub, der Ende Januar Insolvenz anmelden musste, dabei nicht vergönnt. "Diese ganzen Busfahrten," sagte Heraf über die notgedrungen kostengünstigste Anreise: "Ich bin Österreich gewohnt, das ist ein kleines Land. Es hat mich schon erstaunt, wie lange wir im Bus sitzen mussten. Wir sind erst um vier Uhr früh aus Halle zurückgekommen."

Wegen Insolvenzverfahren: Türkgücü künftig nur noch mit 16-Mann-Kader

Ein großes Fragezeichen prangt vor dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (Samstag, 14 Uhr) weiter hinter dem Spieler-Quartett um den vorherigen Stammtorhüter René Vollath, Filip Kusic, Ünal Tosun und Sebastian Maier, das gar nicht erst einsteigen durfte. Zum einen erklärte Heraf über die Fahrt mit einem abgespeckten Kader von nur 16 Mann: "Das werden wir auch beibehalten, wegen des Insolvenzverfahrens." Insolvenzverwalter Max Liebig schraubt also offensichtlich an den Reisekosten, möglicherweise auch an teuren Auflaufprämien.

Quartett suspendiert: Heraf hält die Gründe weiter geheim

Kurios wie fragwürdig: Auch diesmal konnte Heraf auf AZ-Nachfrage keine Gründe nennen, was diese vier Spieler besser machen müssten. Der 54-Jährige erklärte nur so viel: "Das Tischtuch ist überhaupt nicht zerschnitten. Sie sind nur aus dem Kader gestrichen worden, nicht aus dem Trainingsbetrieb. Ich werde ihnen eine faire Chance geben." Grundsätzlich zeigte der Österreicher Verständnis für die schwere Situation der Spieler und ihre ungewisse Zukunft: "Das sind alles junge Menschen, natürlich merkt man es ihnen an." Immerhin: Am Samstag entfallen die Bus-Strapazen.