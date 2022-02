Ausgleich in der Nachspielzeit: Türkgücü erkämpft Punkt in Osnabrück

Im ersten Spiel nach dem Insolvenz-Schock holt Türkgücü München ein Last-Minute-Unentschieden beim VfL Osnabrück.

München - Last-Minute-Punktgewinn in Spiel eins nach dem großen Insolvenzschock!

In einer hart umkämpften Partie sichert sich Türkgücü München einen Punkt beim Drittplatzierten VfL Osnabrück. Den wichtigen Ausgleich (90.+3) in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand erzielte dabei Albion Vrenezi, nachdem die Gastgeber zuvor in der 86. Minute durch Ba-Muaka Simakala in Führung gegangen waren.

Damit bleibt Türkgücü weiterhin auf dem 18. Tabellenplatz und muss um den Klassenerhalt zittern.