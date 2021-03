2:0-Sieg gegen SpVgg Unterhaching: Türkgücü sichert Weiterkommen im Toto Pokal

Türkgücü München kann sich weiter Hoffnungen auf dem Sieg im Toto Pokal machen. Am Mittwochabend setzte sich der Drittliga-Aufsteiger in der ersten Qualifikationsrunde für das Viertelfinale 2:0 gegen die SpVgg Unterhaching durch.

München - Türkgücü München steht in der zweiten Qualifikationsrunde für das Viertelfinale im Toto Pokal! Am Mittwochabend schlug das Team von Trainer Serdar Dayat die SpVgg Unterhaching mit 2:0.

Für den ersten Treffer der Partie sorgte Spielmacher Sercan Sararer, der bei der 2:3-Niederlage gegen den MSV Duisburg noch aus disziplinarischen Gründen gefehlt hatte. Der Deutsch-Türke kam nach einem Eckball von Sebastian Meier, die durch Torjäger Petar Sliskovic verlängert wurde, freistehend zum Kopfball und nickte unbedrängt ein (39. Minute).

Türkgücü trifft auf 1860 oder Ingolstadt

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich eine hochintensive, aber weitgehend chancenarme Partie. Als die Hachinger wieder verstärkt auf den Ausgleich drückten, zeigte sich Türkgücü abermals eiskalt. Von der rechten Seite schlug Kilian Fischer eine Flanke in die Mitte, wo der kurz zuvor eingewechselte Lucas Röser nur einen Kontakt brauchte, um die Kugel im langen Eck unterzubringen (66.).

Durch den Sieg zieht der Drittliga-Aufsteiger in die zweite Qualifikationsrunde ein und trifft am kommenden Dienstag entweder auf den TSV 1860 oder den 1. FC Ingolstadt, die den zweiten Teilnehmer am kommenden Samstag (14 Uhr/BR und im AZ-Liveticker) ausspielen. Der Sieger der Qualifikationsrunde zieht ins Viertelfinale des Toto Pokals ein und darf in der kommenden Saison im DFB Pokal teilnehmen.