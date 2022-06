Zwei Vorbereitungsspiele verpasst: 1860-Kapitän Stefan Lex plagen leichte Adduktorenprobleme

Stefan Lex ist am Wochenende bei den zwei Testspiel-Erfolgen nicht dabei gewesen. Der Kapitän des TSV 1860 hat derzeit mit Adduktorenproblemen zu kämpfen.

München - 4:0 gegen den Karlsruher SC und 8:0 gegen die SG Schönau! Ein torreiches Wochenende liegt hinter dem TSV 1860 – zwei Offensiv-Stars der Löwen haben dabei gar nicht mal mitgewirkt. Neben Torschützenkönig Marcel Bär (Grippe) fehlte auch Kapitän Stefan Lex bei beiden Partien.

Den 32-Jährigen plagen derzeit Adduktorenprobleme. "Nicht schlimm, der Adduktor ist ein bisschen fest", sagte Lex am Rande des Testspiels in Schönau am Sonntag. "Haben jetzt gesagt, lieber jetzt mal paar Tage Pause, bevor ich dann im Trainingslager nicht mitmachen kann."

Testspiel am Freitag gegen Ried mit Lex und Bär?

Am kommenden Freitag geht es für den Löwen-Tross, wie bereits in den vergangenen Jahren, nach Windischgarsten ins Trainingslager. Dort stehen weitere zwei Testspiele gegen Ried (1. Juli) und LASK (6. Juli) an, bei denen möglicherweise auch Sechzigs Kapitän wieder an Board ist. "Der Plan ist, dass Mitte der Woche wieder alles halbwegs normal ist."

Auch Bär, der bisher noch in keinem Testspiel mitwirken konnte, dürfte dann wieder einsatzbereit sein. Der 30-Jährige war am Samstag zumindest als Zuschauer schon beim Testerfolg gegen den KSC in Heimstetten vor Ort.