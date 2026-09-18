Zur Wiesn: Ismaik-Fanshop stellt spezielles 1860-Oktoberfesttrikot vor

Die Merchandising-GmbH des TSV 1860 hat ein Oktoberfest-Trikot vorgestellt. Dieses ist zwar mit Löwen versehen, allerdings auch zehn Euro teurer als das Heimjersey von Sechzig.

Hasan Ismaik will auch nach der Insolvenz der TSV 1860 KGaA noch Geld im Merchandising machen – mit einem Löwen-Wiesntrikot.

Am Samstag startet in München das Oktoberfest. Und da gehörte es in den letzten Jahren zur Tradition, dass der Löwe bei den Wiesn-Heimspielen in einem Sondertrikot aufläuft. Am Sonntag (15 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg II wird das aber nicht passieren.

Societas und TSV 1860 haben aktuell Heim- und Auswärtstrikot

Der neue Ausrüster des TSV 1860, Societas, war mit dem Heim- und Auswärtstrikot beschäftigt. Zeitlich bedingt war ein Oktoberfest-Jersey da wohl nicht mehr drin. Das soll aber nicht heißen, dass es nicht doch noch eines gibt.

Weiß gehalten: Das Wiesn-Trikot der Merchandising GmbH. © Fanshop TSV 1860

Kurioserweise hat die Merchandising-GmbH von Hasan Ismaik mit dem alten Ausrüster Joma ein Sondertrikot nun in den Verkauf gegeben. "Das neue Wiesn-Trikot von Joma begleitet dich ins Stadion, zum Public Viewing oder einfach zum Sportabend mit Freunden", heißt es im Online-Shop.

Sondertrikot kostet 89,99 Euro

Das Trikot ist weiß gehalten und hat einen blauen Streifen mit Rautenmuster. Kostenpunkt: 89,99 Euro. Zum Vergleich: Das Trikot, das die Löwen aktuell in der Regionalliga tragen, kostet zehn Euro weniger (79 Euro).