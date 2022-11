Zu späte Einladung in die Sechzger-Alm: 1860-Coach Köllner beschwert sich

Die Stimmung ist nach drei Niederlagen in Serie beim TSV 1860 nicht die beste. Ein Comedy-Abend am Trainingsgelände sorgte für Aufheiterung. Coach Michael Köllner bekam seine Einladung zu spät und verpasste das bunte Treiben.

München – Eigentlich war nach der Niederlage der Löwen bei der Reserve vom SC Freiburg niemandem zum Lachen zumute. Tags darauf luden die "Unternehmer für Sechzig" dennoch zum gemeinsamen Comedy-Abend in die Sechzger-Alm ein. Nur einer bekam die Einladung zu spät und verpasste den munteren Abend: Michael Köllner.

Comedy Abend in der Sechzger-Alm - Köllner fehlt

Rund 300 TSV-Fans waren bei der Veranstaltung am Trainingsgelände der Münchner Löwen dabei. Die Einnahmen aus dem Abend gingen ans Nachwuchsleistungszentrum – NLZ-Chef Manfred Paula konnte strahlen. 1860-Coach Köllner zeigte sich am Freitag auf der Pressekonferenz fast an gleicher Stelle allerdings enttäuscht.

1860-Coach Köllner: "Ich wäre gerne hingegangen"

Die Einladung zur Veranstaltung erreichte ihn zu kurzfristig: "Ich wäre gerne hingegangen. Aber die Einladung ist mir im Verein nicht zugestellt worden. Da muss man dann den Verein fragen, warum ich nicht eingeladen war", so der Coach. "Das ist eine Blaupause für das, was momentan im Verein passiert", sagte der 52-Jährige und hörte sich dabei schon etwas bekümmert an.

Bei ähnlichen Veranstaltungen in den Jahren zuvor war er immer ein gern gesehener Gast und wurde teilweise auch zum Start auf die Bühne geholt. Diesmal nicht.