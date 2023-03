Yannick Deichmann über kommende Partien: "Müssen alles auf dem Platz lassen"

Gegen Erzgebirge Aue will der TSV 1860 seinen ersten Dreier unter Maurizio Jacobacci einfahren. Dafür müssen die Münchner laut Yannick Deichmann vor allem als Einheit auf dem Platz agieren und Kämpfermentalität an den Tag legen.

München - Im Spiel gegen den Tabellenführer aus Elversberg zeigte der TSV 1860 über weite Phasen einen engagierten Auftritt. Doch was weiterhin fehlt, ist der erste Sieg unter dem neuen Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci. Am Ende kamen die Münchner nicht über ein 1:1 gegen die Saarländer hinaus. Doch das soll sich schon in der kommenden Partie gegen Erzgebirge Aue ändern.

Löwen müssen Philosophie von Jacobacci verinnerlichen

Das Wichtigste dafür ist laut Sechzig-Rechtsverteidiger Yannick Deichmann, dass die Giesinger die Philosophie ihres neuen Trainers noch besser verinnerlichen. Zusätzlich betonte der 28-Jährige beim Hacker-Pschorr-Fantalk nach dem Spiel gegen Elversberg: "Man muss alles auf dem Platz lassen, um erfolgreich zu sein."

Deichmann fühlt sich beim TSV 1860 sehr wohl

Auch äußerte sich Deichmann zu einer möglichen Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags. "Ich glaube es ist kein Geheimnis, dass ich mich sehr wohl fühle", so der Abwehrspieler. "Alles weitere wird man sehen."

Der Fokus liegt jetzt erstmal auf dem Spiel gegen den Tabellenelften aus Sachsen (Samstag, 14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker). Da wollen die Münchner dann auch endlich den zweiten Sieg im Jahr 2023 einfahren.