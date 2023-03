3. Liga im Liveticker zum Nachlesen: FC Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 – Endergebnis 1:3

Aus! Das Spiel ist aus! Der TSV 1860 gewinnt in Aue mit 3:1. Damit gelingt Maurizio Jacobacci der erste Sieg an der Seitenlinie der Münchner. Dabei zeigten die Sechziger von Beginn an eine engagierte Leistung. In der 16. Minute brachte Kapitän Stefan Lex die Löwen verdient in Führung. Nur 20 Minute später sorgte Vrenezi für die 2:0-Pausenführung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließen die Löwen etwas nach, doch nach 59 Minuten schnürte Lex dann seinen Doppelpack. Diesen Vorsprung ließen die Münchner dann nicht mehr nehmen, auch wenn sie noch durch Besong in der 79. Minute das 1:3 kassierten. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Restwochenende!