Der TSV 1860 trifft am Dienstagabend im Toto-Pokal auf den FC Wendelstein. Die AZ berichtet aus dem Stadion des Landesligisten.

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Die zweite Runde im Toto-Pokal steht an. Der TSV 1860 trifft am Dienstagabend (18 Uhr) auf den FC Wendelstein. Nach dem 5:0 beim SV Eintracht Berglern wollen die Löwen den nächsten souveränen Sieg einfahren.

Wendelstein-Boss: "Wir wollen uns nicht verstecken"

Einfach gemacht wird es den Münchnern aber wohl nicht. "Wir wollen uns nicht verstecken", kündigte Thomas Peuntinger, Vorstand des Landesligisten, im AZ-Interview an: "Wir wissen zwar, dass der Klassenunterschied groß ist, aber wir werden kein Spalier bilden und zuschauen, wie Sechzig in die nächste Runde einzieht."

Ob es gelingt? Die AZ ist vor Ort und berichtet live von der zweiten Runde des Toto-Pokals beim FC Wendelstein.

+++ Husic mit der Führung für die Löwen +++

Jetzt zielt der Junglöwe etwas genauer: Husic trifft in der 33. Minute per Kopf zum 1:0 für die Löwen.

+++ Sechzig trifft erneut nur Alu +++

Und der nächste Alu-Treffer hinterher, erneut kam der Abschluss von Husic.

+++ Husic scheitert am Aluminium +++

Jetzt aber: Loris Husic mit der Chance, doch der Junglöwe trifft nur den Pfosten.

+++ Noch keine Chancen nach 20 Minuten +++

Die Löwen treten hier bislang erwartungsgemäß dominant auf. Noch gab es aber keine wirklichen Chancen, geschweige denn Tore zu sehen.

+++ Die Partie läuft +++

Los geht's, die Zweitrunden-Partie im Toto-Pokal zwischen Wendelstein und 1860 läuft!

+++ Gleich geht's los! +++

Angeführt vom Schiedsrichtergespann geht es für beide Mannschaften durch die zahlreichen Fans hindurch auf den Platz – gleich geht's los!

1860 in Wendelstein

+++ Volksfest-Stimmung in Wendelstein +++

Die Stimmung bei den Fans ist bereits bestens, der größte Andrang herrscht an den vier Bratwurst-Ständen. Auf dem Platz machen sich derweil schon einmal die Spieler warm.

Die Löwen machen sich fürs Toto-Pokal-Spiel warm

+++ Aufstellung: Dressel auf der Bank, Niederlechner nicht im Kader +++

1860-Trainer Alper Kayabunar nutzt die Gelegenheit, um zu rotieren. Florian Niederlechner steht heute überhaupt nicht im Kader, der etatmäßige Kapitän Dennis Dressel sitzt zunächst nur auf der Bank. Dafür führt Youngster Lasse Faßmann 1860 mit der Binde aufs Feld.

Die gute Nachricht: Tunay Deniz steht erstmals seit seinem Kreuzbandriss wieder in der Startelf.

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+++ Die ersten Sechzig-Fans sind schon vor Ort +++

Die letzten Vorbereitungen auf dem Sportplatz in Wendelstein laufen. 4.000 (!) feine fränkische Bratwürste warten auf die Fans des TSV 1860. Die ersten Anhänger der Löwen sind sogar schon in der Nähe. Am Rothsee kühlen sie sich vor dem Spiel ab.