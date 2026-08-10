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Interview

"So groß war der Ansturm nicht": Wendelstein-Boss überrascht vor dem Duell gegen den TSV 1860

Der TSV 1860 trifft am Dienstagabend im Toto-Pokal auf den FC Wendelstein. Thomas Peuntinger, Vorstand der Franken, spricht im AZ-Interview über das größte Spiel der Vereinsgeschichte und verrät, was die Fans vor Ort erwartet.
Kilian Kreitmair |
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Liebe kennt bei den Fans des TSV 1860 offenbar keine Liga.
Liebe kennt bei den Fans des TSV 1860 offenbar keine Liga. © IMAGO

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