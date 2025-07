Der TSV 1860 spielt zum Start des Oktoberfests gegen die Zweitvertretung von Hoffenheim. Sechzig-Fans können sich auf eine ganz besondere Konstellation freuen.

Bei jedem Münchner ist der 20. September im Kalender rot, bei den Löwen natürlich blau, markiert. Warum? Da heißt es auf der Theresienwiese: "Ozapft is." Das Oktoberfest geht los. Der DFB hat diesem Tag nun die (Schaum-)Krone aufgesetzt. Denn um 16.30 Uhr spielt der TSV 1860 im Grünwalder Stadion gegen die TSG Hoffenheim II. Das gab der Verband bekannt.

Zweites Wiesn-Heimspiel findet am 1. Oktober gegen Köln statt

Bedeutet: Die Anhänger können mittags den Anstich genießen, dann ab nach Giesing düsen und später wieder rein ins Bierzelt. Sechzigs Wiesn-Sandwich. Geht's besser? Das zweite Wiesn-Spiel findet dann am 27. September um 14 Uhr in Aue statt, ehe es in der Englischen Woche am 1. Oktober daheim um 19 Uhr gegen Viktoria Köln geht. Interessant: Wenn sich die Sechzig-Fans den Brückentag nehmen, ist danach sogar noch ein Abstecher auf die Theresienwiese möglich.

Wann das letzte Wiesn-Spiel in Wiesbaden stattfindet, ist noch unklar.