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Nach Lizenzknall bei 1860: Hat dieser Kader schon ein Gesicht?

AZ exklusiv: Bei Keeper Dähne hat "Sechzig Vorrang"- tritt Niederlechner in die Spur von Kult-Löwe Sascha Mölders? Die ehemaligen 1860-Spieler Guttau und Dressel sortieren sich neu, Jacobsens Berater verteilt die nächste 1860-Watschn.
Ruben Stark
Matthias Eicher
Kilian Kreitmair |
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Ein großer Name, für große Fußstapfen: Florian Niederlechner könnte in der Regionalliga der neue Sascha Mölders werden.
Ein großer Name, für große Fußstapfen: Florian Niederlechner könnte in der Regionalliga der neue Sascha Mölders werden. © IMAGO/Fotostand

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