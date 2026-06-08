Nach Lizenzknall bei 1860: Hat dieser Kader schon ein Gesicht?

AZ exklusiv: Bei Keeper Dähne hat "Sechzig Vorrang"- tritt Niederlechner in die Spur von Kult-Löwe Sascha Mölders? Die ehemaligen 1860-Spieler Guttau und Dressel sortieren sich neu, Jacobsens Berater verteilt die nächste 1860-Watschn.

08. Juni 2026 - 19:07 Uhr

Ein großer Name, für große Fußstapfen: Florian Niederlechner könnte in der Regionalliga der neue Sascha Mölders werden. © IMAGO/Fotostand