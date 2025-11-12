Nach dem 0:4 in Regensburg sinnt der TSV 1860 am Mittwoch im Totopokal-Viertelfinale bei Regionalligist Aubstadt auf Wiedergutmachung – dummerweise war der Gegner 2022 schon einmal Löwen-Schreck.

Bei Sechzigs 0:4-Abreibung in Regensburg saß ein Mann auf der Tribüne, der hat beide Extreme schon erlebt: Michael Köllner. Der letzte Löwen-Dompteur, der über dreieinhalb Jahre die Kombination aus sportlichem Erfolg, erfrischendem Offensivfußball und Beliebtheit bei 1860 für sich beanspruchen konnte.

2019/20 holte der Ex-Trainer des TSV 1860 den Toto-Pokal nach Giesing, im Finale besiegten die Blauen die Würzburger Kickers mit 5:2 nach Elfmeterschießen und zogen in den DFB-Pokal ein. "Unser Torwart Marco Hiller ist auf der Linie einfach unglaublich stark, das hat er wieder einmal bewiesen", hatte Köllner damals über Elfmetertöter Hiller und den ersten Landespokal-Triumph überhaupt erklärt: "Ich bin einfach stolz, mit 1860 den Toto-Pokal gewonnen zu haben."

Aubstadt warf die Köllner-Löwen einst aus dem Toto-Pokal

2022/23 dagegen holten sich Köllner und die Sechzger im Halbfinale eine Blamage beim TSV Aubstadt ab – und verloren im Elfmeterschießen. Damals hatte Köllner erklären müssen: "Im Elfmeterschießen waren wir nicht gut genug, nicht kaltschnäuzig genug. Am Ende haben wir es nicht verdient gehabt, ins Finale einzuziehen."

Ausgerechnet Aubstadt, hatte sich wohl der ein oder andere Löwe bei der Auslosung des Viertelfinalgegners gedacht, am Mittwoch (18.30 Uhr) muss der TSV erneut bei der "Macht am Grabfeld" antreten, die erneut auf eine Pokal-Überraschung hofft und ihre Chance wittert. Ausreden sind dennoch verboten bei den Blauen.

"Wir wollen den Toto-Pokal gewinnen. Punkt!", hatte Ex-Geschäftsführer Christian Werner im Vorfeld der Saison 2025/26 unmissverständlich gefordert und den Einzug in den DFB-Pokal über den kleinen bayerischen Pokal-Bruder zu einem Saisonziel erklärt.

Der TSV 1860 ist nach der Regensburg-Klatsche angezählt

Weil Werner wie Köllner und die restlichen Regensburger Tribünengäste Marc-Nicolai Pfeifer sowie Hans Sitzberger ebenso Geschichte ist beim TSV wie Torhüter Hiller (jetzt KAS Eupen), sind in der laufenden Spielzeit andere Protagonisten gefragt: der neue Cheftrainer Markus Kauczinski und sein aktuelles Team, das nach der Klatsche beim Jahn angezählt ist.

"Es geht darum, Jungs zu finden, die Dreck fressen", sagte der 55-Jährige nach der deftigen Pleite, die das große, übergeordnete Saisonziel Aufstieg und den für den DFB-Pokal ebenfalls berechtigenden Rang vier in ganz weite Ferne rücken ließ. Vizekapitän Thore Jacobsen blies dennoch Töne der Zuversicht ins Horn: "Wenn wir am Mittwoch das Spiel gewinnen, schaut die Welt auch schon wieder ganz anders aus, dann sind wir im Halbfinale", erklärte der Mittelfeldspieler. Aubstadt soll also zur weiß-blauen Wende werden. Wie so oft sehnt sich der sportlich wie wirtschaftlich oftmals gebeutelte Drittligist einen Aufschwung herbei.

In Aubstadt ist ein Sieg und ein Weiterkommen alternativlos, denn sonst schlittern die Löwen, die nur zwei Punkte von einem Abstiegsplatz trennen, immer weiter in die Vollkrise. Man könnte fast auf die Idee kommen, die ganzen Personalentscheidungen von Köllner bis Werner als sinnlos zu betrachten.