"War auf dem Weg nach Großaspach": Kult-Kicker des TSV 1860 muss notoperiert werden

Sascha Mölders verpasst seinen Termin als Gast bei MagentaSport wegen einer Not-Operation.

Schrecksekunde um Ex-Löwe Sascha Mölders: Wie der einstige Kult-Kicker des TSV 1860 (82 Tore in 212 Spielen von 2016 und 2022) selbst in den Sozialen Medien mitteilte, sollte der 41-Jährige am Samstag im Drittliga-Duell des VfB Stuttgart II gegen Rot-Weiss Essen als Fernseh-Experte im Einsatz sein – und musste sich einer unverhofften Not-Operation unterziehen.

Mölders muss sich Blinddarm-OP unterziehen

"War gerade auf dem Weg nach Großaspach zum RWE Spiel als MagentaSport- Gast .... plötzlich lag ich auf dem OP-Tisch und musste mir meinen Blinddarm raus holen lassen (Samstags!!!!)", schrieb Mölders bei Instagram und postete dazu ein Foto aus dem Krankenhaus, das den Ex-Löwen und Ex-Bundesligastar vom FC Augsburg mit erhobenen Daumen in seinem Krankenbett zeigt. Der Eingriff scheint gut verlaufen zu sein.

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Der gebürtige Essener, der sich seine Vereine RW Essen, MSV Duisburg, FSV Frankfurt, FC Augsburg und TSV 1860 allesamt auf die Brust tätowieren ließ, schrieb weiter über seine Fußball-Verrücktheit und das Duell, das er eigentlich begleiten sollte: "Regionalliga habe ich noch bis in den OP anschauen können und jetzt nach dem Aufwachen war meine erste Frage, wie es beim RWE steht."

Mölders: "Ich kann es nicht glauben"

Hierbei mussten Aufstiegskandidat RWE und auch Mölders einen herben Dämpfer einstecken: Gegen die Zweitvertretung von Bundesligaklub Stuttgart setzte es am 36. und damit drittletzten Spieltag für Essen eine empfindliche 1:6-Klatsche.

"Ich kann es nicht glauben", kommentierte Mölders den Ausgang des Spiels, gratulierte Drittligist VfL Osnabrück ebenso zum Aufstieg wie der SG Sonnenhof Großaspach, für die der Malocher aus dem Pott als Trainer gearbeitet hat und die der Durchmarsch von der Oberliga in die Dritte Liga gelang.