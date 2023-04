Vor Spiel gegen TSV 1860: Fans des VfL Osnabrück legen Augustiner lahm

Die Fans des VfL Osnabrück sorgten im Vorfeld des Gastspiels beim TSV 1860 für zwei Polizeieinsätze in München.

München - Etwa 200 Fans des VfL-Osnabrück haben am Freitagabend vor dem Spiel gegen die Münchner Löwen (3:0) im Augustiner-Keller in der Arnulfstraße so heftig gefeiert, dass die Polizei anrücken musste.

Die Fans des Drittligisten tanzten auf den Tischen des Lokals, trotz Aufforderung des Personals, dies zu unterlassen.

Osnabrücker-Fans feierten auch im Augustiner in der Landsberger Straße

Daraufhin wurde im Augustiner-Keller vorübergehend der Bierausschank eingestellt und die Anhänger der Lila-Weißen vergeblich gebeten, das Lokal zu verlassen. Die Polizei rückte an und begleitete die Fans aus der Gastwirtschaft.

Die Feierlichkeiten von rund 40 Osnabrücker-Fans gingen anschließend im Augustiner in der Landsberger Straße weiter, erneut konnte die Polizei die Lage entschärfen. In beiden Fällen kam es zu keinen strafrechtlich relevanten Vorfällen.