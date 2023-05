Von der Startelf aus dem Kader: TSV 1860-Profis Boyamba und Bär im Abseits

Bei der 0:2-Niederlage des TSV 1860 beim 1. FC Saarbrücken standen Joseph Boyamba und Marcel Bär nicht im Kader von Trainer Maurizio Jacobacci. Die beiden Offensivspieler werden die Giesinger wohl am Saisonende verlassen.

Standen zuletzt in Saarbrücken nicht im Kader des TSV 1860: Joseph Boyamba und Marcel Bär.

München - Löwendompteur Maurizio Jacobacci verzichtete bei der 0:2-Niederlage des TSV 1860 in Saarbrücken auf die zuletzt gesetzten Marcel Bär und Joseph Boyamba.

Wieso die beiden Offensivspieler nicht im Aufgebot der Löwen standen, wollte der Verein nicht bekanntgeben. Doch nach AZ-Information war weder Boyamba noch Bär von einer Verletzung geplagt.

Greilinger und Lakenmacher blieben gegen Saarbrücken blass

Stattdessen rückten Fabian Greilinger und Fynn Lakenmacher in die Sechzig-Startelf. Damit konnte Jacobacci testen, ob die beiden 22-Jährige eine Option für die Löwen-Mannschaft der Zukunft sind. Denn im Gegensatz zu Boyamba und Bär laufen die Verträge von Greilinger und Lakenmacher noch bis 2024.

Doch weder Greilinger noch Lakenmacher konnten dem Löwen-Spiel ihren Stempel aufdrücken. Vor allem Lakenmacher, der seit zwölf Spielen nicht mehr getroffen hat, blieb über weite Strecken blass. Auch Greilinger, der normalerweise als Linksverteidiger aufläuft, konnte offensiv kaum Akzente setzen.

TSV 1860: Boyamba blühte unter Trainer Jacobacci auf

Für Gefahr beim Gegner sorgte Boyamba in den letzten Wochen noch für genüge. Denn der 26-Jährige blühte unter Jacobacci zuletzt endlich auf. Sein bislang glorreichstes Spiel im Löwen-Trikot hatte Boyamba vor wenigen Wochen, als er den TSV 1860 mit einem Doppelpack zum 3:0-Sieg gegen Osnabrück schoss.

Doch aktuell sieht alles danach aus, dass der Linksaußen seine Zelte nach einer Saison bei den Löwen im Sommer wieder abbaut. Denn durch den verpassten Aufstieg, verlängert sich sein Vertrag nicht automatisch und zuletzt kamen Gerüchte auf, dass es Boyamba wohl ins Ausland oder die 2. Bundesliga ziehen könnte.

Zeigte zuletzt starke Leistungen im Löwen-Trikot: Joseph Boyamba. © IMAGO/Michael Deines/M.i.S.

Marcel Bär wird den TSV 1860 wohl am Saisonende verlassen

Seine Zelte wird wohl auch Marcel Bär am Saisonende abbauen. Denn auch sein Kontrakt läuft im Sommer aus. Mögliche Abnehmer für den Torschützenkönig der Vorsaison gibt es wohl schon. So wurde zuletzt der SC Freiburg II mit dem 30-Jährigen in Verbindung gebracht. Es halten sich aber auch Gerüchte, dass es Bär zurück nach Niedersachsen, zu seinem Ex-Klub Eintracht Braunschweig ziehen könnte.

Bis dahin stehen aber für den TSV 1860 noch vier Ligapartien an. Den Anfang macht ausgerecht der zweite Mannschaft des Sportclubs aus Freiburg. Ob Bär und Boyamba im Spiel gegen die Breisgauer wieder starten dürfen und ihre Klasse unter Beweis stellen können, ist noch unklar.