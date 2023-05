TSV 1860 München muss Strafe für Pyro-Show in Aue zahlen

Beim 3:1-Auswärtssieg des TSV 1860 zündelten die Löwen-Anhänger in der Fankurve. Jetzt hat der DFB das Strafmaß verkündet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Löwen durch Pyrotechnik auffallen.

München - Die Anhänger des TSV 1860 München sind keine Unbekannten in Sachen Pyrotechnik. Auch beim Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue stieg farbiger Rauch aus dem Fanblock der Löwen auf. Dafür muss der Verein jetzt in die Tasche greifen.

So viel muss TSV 1860 für Fan-Pyro zahlen

Insgesamt vier Rauchtöpfe zündeten die Anhänger des Münchner Fußballvereins. Der DFB hat dies nun mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.400 Euro geahndet. Es ist nicht das erste Vergehen der Fans, die den Verein schon öfters in dieser Saison zu einer Geldstrafe gezwungen haben.

Auch im Heimspiel gegen Rot-Weiß-Essen (14.11.2022) feuerten die Löwen-Anhänger im heimischen Grünwalder-Stadion ein gigantisches Feuerwerk ab. © IMAGO/Oryk HAIST

TSV 1860: In der Strafentabelle besser platziert als in der Ligatabelle

Ligaweit belegt der Verein von der Grünwalder Straße den fünften Platz in der Strafentabelle. Bislang musste der TSV mit den neuesten Vorfällen bereits 55.000 bezahlen. Einsam an der Spitze liegt ausgerechnet der damalige Gegner aus Aue. Der Klub aus dem Erzgebirge musste in dieser Saison schon 111.950 Euro blechen.

Für den TSV stehen in der restlichen Saison noch vier Spiele an. Am Wochenende geht es am Samstag gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg – dann hoffentlich ohne Pyrotechnik.