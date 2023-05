Schnaps-Skandal, Vertragsdiskussionen und neue Charaktereigenschaften: Viel Arbeit für Günther Gorenzel

Nach dem 0:2 in Saarbrücken stehen für den TSV 1860 ungewisse Zeiten an. 16 Verträge laufen aus. Für die kommende Saison will Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel mehr auf "Ecken und Kanten" achten. Und dann wäre da noch der Schnaps-Eklat...

03. Mai 2023 - 17:44 Uhr | Victor Catalina

Günther Gorenzel will für die kommende Saison "Charaktereigenschaften noch mehr in den Mittelpunkt stellen" © IMAGO/MIS