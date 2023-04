Vielversprechende Perspektive: 1860-Youngster Morgalla spricht über seine Zukunft

Leandro Morgalla ist in dieser Saison beim TSV 1860 zum Stammspieler gereift. Trotz starker Leistungen und Angeboten von höherklassigen Vereinen will sich der 18-jährige Abwehrspieler derzeit aber noch nicht mit einem möglichen Wechsel beschäftigen.

München - Er hat sich in dieser Saison zum Stammspieler des TSV 1860 entwickelt und überzeugt Woche für Woche mit engagierten Auftritten. Und das, obwohl er erst 18 Jahre alt ist. Die Rede ist von Löwen-Youngster Leandro Morgalla. Kein Wunder also, dass bereits Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga beim U19-Nationalspieler angeklopft haben.

TSV 1860-Talent Morgalla will sich auf die eigene Entwicklung fokussieren

Dennoch will sich Morgalla, der bei den Giesingern noch einen Vertrag bis 2025 hat, zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit einem potentiellen Wechsel auseinandersetzen. Der Rechtsverteidiger sagte gegenüber der "tz": "Damit beschäftige ich mich aktuell sehr wenig. Wir haben jetzt noch fünf Spiele, die wir erfolgreich miteinander bestreiten wollen – was danach passiert, wird man sehen."

Vielmehr will sich Morgalla auf seine eigene Entwicklung fokussieren. Das kann der 18-Jährige laut eigenen Angaben beim TSV 1860 aufgrund der vielen Spielpraxis am besten. Auch deshalb hat sich Morgalla in der Vergangenheit gegen einen Wechsel zu einem höherklassigen Verein entschieden. "Die 3. Liga ist für mich viel förderlicher, weil es in meinem Alter das Motto gibt: Du musst spielen, spielen, spielen. Nur so kann ich mich weiterentwickeln", erklärte der Abwehrspieler.

Morgalla über seine Träume: "Will für deutsche Nationalmannschaft auflaufen"

Für seine Entwicklung spielt laut Morgalla auch die U19-Nationalmannschaft eine entscheidende Rolle. "Die Gegner sind zwar gleich alt. Aber bei den Italienern, gegen die wir neulich gespielt haben, waren welche dabei, die schon in der Serie A spielen. Das ist ein viel höheres Niveau. Dieser Vergleich ist mir wichtig", sagte Morgalla.

Dieser Weg in der Nationalmannschaft soll in den nächsten Jahren noch nicht enden. Denn der Youngster verfolgt ein klares Ziel: "Irgendwann mal fürs A-Nationalteam aufzulaufen, ist natürlich einer meiner größten Träume." Wann und ob sich Morgalla diesen Traum erfüllen kann, steht noch in den Sternen. Die Grundvoraussetzungen dafür sind aber auf jeden Fall gegeben.