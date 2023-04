Trauer um Löwen-Legende Herbert Scheller: "Jetzt ging es ganz schnell"

Auch der FSV Mainz 05 trauert um seinen verdienten Ex-Spieler: "Die Nachricht vom Tod Herbert Schellers macht uns sehr traurig. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, mit der wir in den vergangenen Wochen während seiner kurzen, schweren Krankheit, in sehr engem Kontakt standen, sowie seinen Weggefährten und Freunden", heißt es in einer Mitteilung des Bundesligisten.