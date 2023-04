"Baut das Sechzger aus": Löwen-Fans mit klarer Forderung an Verein und Stadt

Die Zukunft des Grünwalder Stadions bleibt bei den Fans des TSV 1860 weiterhin eines der beherrschenden Themen. Beim Heimspiel der Löwen gegen Bayreuth am Wochenende gab es eine spezielle Fan-Aktion – die Stadtverwaltung dürfte in den kommenden Tagen nun reichlich Post bekommen.

"PS: Baut das Sechzger aus!" Die Forderung der Löwen-Fans in der Westkurve.

München - Beim Thema Ausbau des Grünwalder Stadions tut sich weiterhin recht wenig, wie schon in den Monaten zuvor. Die Gespräche zwischen Verein und Stadt scheinen zu stocken, auf wirkliche Ergebnisse warten die Fans noch immer.

Nachdem die Fan-Initiativen "Sechzig im Sechzger" und "Freunde des Sechz’ger Stadions e.V" am Donnerstag eine gemeinsame Mitteilung veröffentlicht hatten, in der sie Stadt und Verein für die sich dahinschleppenden Gespräche kritisierten, gab es am vergangenen Spieltag nun eine spezielle Fan-Aktion.

Postkarten-Aktion vor dem Löwen-Heimspiel gegen Bayreuth

Vor dem Heimspiel der Löwen gegen Bayreuth (2:0) am Samstagnachmittag konnten die Anhänger der Löwen an den bekannten Hotspots in Giesing – wie etwa dem Grünspitz oder dem Riffraff – Grünwalder-Postkarten für eine Spende erstehen und auf diese ihre Wünsche und Forderungen für die Stadion-Zukunft schreiben.

Im Anschluss konnten die Fans ihre Karten in eigens dafür aufgestellte Briefkästen einwerfen. Die Initiatoren der Aktion sammelten diese danach und reichen sie nun bei der entsprechenden Stelle im Münchner Rathaus ein. Auf die Verwaltung dürfte in den kommenden Tagen also eine Menge Post zukommen.

Fans fordern: "Baut das Sechzger aus"

Auch im Stadion selbst war der Grünwalder-Ausbau freilich Thema: Mit mehreren Spruchbändern machten die Fans in der Westkurve vor dem Anpfiff ihre Forderungen deutlich. "Schluss mit Verzögerungen", "Endlich Miete benennen" oder "Schwarzer-Peter-Spiel beenden" war da beispielsweise auf der Tribüne zu lesen. Und der allergrößte Wunsch der Anhänger war dann ganz unten auf einem Spruchband zu lesen: "P.S. Baut das Sechzger aus!"

Einige der Forderungen, die vor dem Anpfiff in der Westkurve gezeigt wurden. © sampics/Augenklick

Untermalt wurden die Forderungen und Wünsche während des bayerischen Derbys mit Gesängen. So schallte unter anderem "Baut das Sechzger aus" und der Wechselgesang "Grünwalder Stadion" durch die Heimspielstätte der Löwen, deren Zukunft weiterhin nicht gänzlich geklärt ist...