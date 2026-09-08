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Verrückte Szenen in der Sechzger-Alm: Co-Trainer Saller läuft mit zehn Maßkrügen allen davon

Der TSV 1860 duelliert sich bei einem Sponsorentermin mit dem EHC Red Bull München und den Tölzer Löwen. Keeper Vitus Eicher: "Schöne Veranstaltung, die Spaß macht."
Matthias Eicher |
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Starke Leistung! TSV-1860-Co-Trainer Vincent Saller mit zehn Maßkrügen.
Starke Leistung! TSV-1860-Co-Trainer Vincent Saller mit zehn Maßkrügen. © sampics

Nach dem 2:2 in Vilzing wieder nicht gewonnen, aber vielleicht den Kopf ein bisserl freibekommen, um im ungleich wichtigeren Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen Schwaben Augsburg endlich den Siegesdurst zu stillen.

Eicher: "Schade, dass wir es am Ende nicht ganz gewonnen haben"

Beim traditionellen, von Bier-Sponsor "Hacker-Pschorr" organisierten Wettbewerb der "Wiesn-Champions" hat der TSV 1860 am Montag in der Sechzger-Alm am Vereinsgelände den zweiten Platz geholt.

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"Schöne Veranstaltung, die Spaß macht", sagte Torhüter Vitus Eicher: "Schade, dass wir es am Ende nicht ganz gewonnen haben." Wie 2024 triumphierte Eishockey-Oberligist Tölz, der diesmal mit Alexander Fichtner, Florian Kästele und Sandro Schönberger angetreten war, die EHC-Profis Rio Kaiser, Maximilian Kastner und Philip Krening mussten sich mit dem dritten Platz begnügen.

Packte den Hammer aus: Löwen-Keeper Vitus Eicher.
Packte den Hammer aus: Löwen-Keeper Vitus Eicher. © sampics

Co-Trainer Saller vertrat Calderon

Keeper Eicher wurde beim O’zapfa mit vier Schlägen Zweiter, Neulöwe Eric Uhlmann war mit 2:34 Minuten im Maßkrugstemmen den muskulösen Eishockey-Cracks unterlegen, die ihre Krüge über drei Minuten hochhalten konnten.

1860-Assistent Vincent Saller, der den privat verhinderten Sturmtank Arian Calderon vertrat, lief den Eishacklern bei einem Hindernis-Parcours mit zehn Maßkrügen in den Armen mit 43 Sekunden haarscharf davon (Tölz 44 Sekunden, EHC 45). Im großen Finale mussten drei Teams "nageln" – mit dem besseren Ende für Tölz.

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