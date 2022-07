"Verein nicht sympathischer machen": 1860-Coach Köllner reagiert auf Chaoten-Vorfall im Trainingslager

Ein kleiner Teil der Anhänger des TSV 1860 fiel im Trainingslager in Windischgarsten negativ auf. Michael Köllner äußerte sich nun zum Vorfall, der Löwen-Trainer distanziert sich.

Windischgarsten/München - In Windischgarsten sorgten einige Löwen-Anhänger zuletzt für mächtig Ärger! Neben dem Zünden von Pyrotechnik und Rauchbomben beim Testspiel am Freitagabend gegen Ried (1:1) beschmierten drei betrunkene 1860-Fans ein Ortsschild mit einem blauen "TSV"-Schriftzug. Auch in zwei Gasthäusern wurde gepöbelt und randaliert.

Das besprühte Ortsschild von Windischgarsten. © sampics/Augenklick

Köllner ist um ein gutes Miteinander bemüht

Nun hat sich Michael Köllner zu den Vorfällen geäußert: "Das sind Themen, die werden den Verein auf jeden Fall nicht sympathischer machen", sagte Sechzigs Coach im Trainingslager. Der 52-Jährige ist stets um ein gutes Miteinander bemüht, auch mit dem Dilly-Resort, in dem die Löwen noch bis Donnerstag residieren werden.

So war es für Köllner nach den starken Regenfällen eine Selbstverständlichkeit am Dienstag nicht auf dem hoteleigenen Platz zu trainieren, um den Rasen nicht komplett zu ramponieren. Schließlich reist in den kommenden Tagen auch Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt nach Windischgarsten.

Köllner: "Das ist eine Fairness-Sache"

"Die Eintracht kommt am Samstag. Ich habe das auch Horst Dilly gesagt: Wir wollen hier keine Verwüstung hinterlassen", so Köllner und ergänzt: "Da reicht es schon, wenn andere wieder 'positiv' im Dorf aufgefallen sind mit irgendwelchen Dingen." Auch die Frankfurter wollen "gute Bedingungen" vorfinden.

"Das ist eine Fairness-Sache. Wir sind froh, dass wir mit dem Dilly Horst so einen Freund an unserer Seite haben. Man verhält sich wie Gäste, in dem man anständig ist." Klare Worte des Löwen-Trainers, der sich von den völlig unnötigen Aktionen einiger Löwen-Chaoten klar distanziert.