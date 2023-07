Umfrage: Nur ein Trainer traut dem TSV 1860 den Aufstieg in die zweite Bundesliga zu

Vor dem Saisonstart wurden alle Trainer der dritten Liga nach ihren Aufstiegsfavoriten gefragt. Nur ein einziger Coach hat den TSV 1860 auf dem Zettel. Favorit ist ein Zweitliga-Absteiger.

München – Kleine Brötchen werden in Giesing gebacken. Vom Aufstieg spricht beim TSV 1860 keiner. Auch die anderen Trainer in der dritten Liga haben die Löwen nicht auf dem Zettel.

Ein Neuling in der Liga wird als klarer Favorit auf den Aufstieg gehandelt.

TSV-1860-Coach Maurizio Jacobacci benennt seine Aufstiegsfavoriten

Die Trainer der Drittliga-Vereine konnten bis zu drei Stimmen abgeben und so ihre Aufstiegsfavoriten benennen. Auch TSV-Coach Maurizio Jacobacci hat seine Wahl abgegeben.

Für ihn sind der SV Sandhausen und Dynamo Dresden die absoluten Favoriten für den Aufstieg in die zweite Liga. Er befindet sich damit in guter Gesellschaft. Diese zwei Vereine sammelten die meisten Stimmen.

Das Portal liga3-online.de befragte die Trainer nach ihren Aufstiegsfavoriten. © liga3-online.de

Nur ein Trainer glaubt an den Aufsteig vom TSV 1860

Der TSV bekam nur eine Stimme. Sreto Ristic vom Halleschen FC tippte auf die Löwen. Die Favoriten von Ex-Coach Michael Köllner sind der SV Sandhausen, Arminia Bielefeld und Jahn Regensburg.

Wirkliches Fachwissen zeigten die Trainer mit dieser Wahl aber nicht. Topfavoriten bei dieser Wahl in der letzten Saison waren Dynamo Dresden, FC Ingolstadt, Erzgebirge Aue und der TSV 1860 München. Alle spielen auch in dieser Saison wieder in Liga drei.