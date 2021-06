TSV 1860: Wechsel bereits im Sommer? Darmstadt 98 bestätigt - Dennis Dressel möchte wechseln

Der TSV 1860 kämpft um Mittelfeld-Juwel Dennis Dressel. Einem Bericht zufolge soll der 22-Jährige auf der Wunschliste von Darmstadt 98 stehen – auch Dressel möchte wohl wechseln.

München - Geht es bei Dennis Dressel jetzt doch schneller als gedacht? "Wenn noch etwas Unmoralisches passiert, können wir darüber reden. Aber davon sind wir noch weit entfernt", sagte 1860-Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel noch am Montag auf der Pressekonferenz.

Doch einem Bericht der " " zufolge könnte es jetzt ernst werden. Demnach hat Zweitligist Darmstadt 98 großes Interesse an Dressel. "Es stimmt, dass wir an ihm interessiert sind. Auch der Spieler hat bekundet, dass er zu uns wechseln möchte", bestätigte Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter der Lilien, gegenüber dem hessischen Rundfunk.

Dennis Dressel sieht Zukunft bei 1860 nur bei Aufstieg

Sechzigs Mittelfeldspieler soll in Darmstadt Victor Palsson beerben, der zu Bundesliga-Absteiger Schalke 04 wechselt. Gorenzel bestätigte bereits, dass Dressel seine Zukunft an die Liga-Zugehörigkeit geknüpft habe. "Wir versuchen seit einem Jahr, den Vertrag mit Dennis zu verlängern. Er hat sich aber klar deklariert, dass er seine Zukunft nur bei Aufstieg bei uns sieht", so der Österreicher.

Nach AZ-Informationen hat auch der FC Ingolstadt Interesse an Dressel, dessen Vertrag noch bis Sommer 2022 in München gültig ist.