TSV 1860: Verletzt gegen Bayreuth ausgewechselt – Entwarnung bei Christopher Lannert

Christopher Lannert musste gegen die SpVgg Bayreuth angeschlagen das Feld verlassen. 1860-Coach Michael Köllner gab nach dem Spiel ein Update zur Verletzung des Rechtsverteidigers.

München - Der TSV 1860 hat am Dienstag nicht nur eine bittere 2:4-Niederlage gegen die SpVgg Bayreuth hinnehmen müssen, sondern musste auch die Verletzung von Christopher Lannert im letzten Testspiel vor Weihnachten beklagen.

In der 28. Minute verließ der Rechtsverteidiger das Feld und fasste sich dabei an den Oberschenkel. Wenige Minuten später kam Yannick Deichmann für den 24-Jährigen in die Partie.

Michael Köllner gibt Entwarnung bei Christopher Lannert

Nach dem Spiel gab Chefcoach Michael Köllner allerdings Entwarnung: "Wir wollten keine wilden Dinge machen. Der Muskel hat zugemacht, deshalb haben wir ihn runtergenommen."

Jetzt hat Lannert über die Feiertage ein paar Tage Zeit sich zu erholen, das Trainingslager Anfang Januar dürfte nicht in Gefahr sein.