TSV 1860: Verlaat vermisst Lex jetzt schon – "Schade, dass so ein Charakter geht"

Der TSV 1860 gewinnt das vierte Heimspiel in Folge. Nach dem 3:1-Sieg zeigte sich Abwehrboss Verlaat zufrieden mit dem Auftritt der Löwen und richtete emotionale Worte an seinen scheidenden Kapitän.

München - Das Grünwalder Stadion ist wieder eine echte Festung. Die Mannschaft von Löwendompteur Maurizio Jacobacci gewinnt das vierte Heimspiel in Folge gegen Waldhof Mannheim . Dabei erzielte Abwehrboss Jesper Verlaat nach 42 Minuten das zwischenzeitliche 3:0 für den TSV 1860.

Verlaat zufrieden mit der Leistung der Löwen-Kicker

Umso glücklicher war der 26-Jährige nach der Partie. "Die erste Halbzeit war sehr gut. Wir gehen verdient mit 3:0 in Führung. Dann war es passend für die Spieler, die Abschiedsfeiern hatten, dass die auch noch Spielzeit bekommen haben. So kann man eine Saison gut zu Hause abschließen", so Verlaat.

Verlaat über Lex-Abschied: "Schade, dass so ein Charakter geht"

Selbstverständlich ließ es sich der Innenverteidiger, der gegen Mannheim schon seinen fünften Saisontreffer erzielen konnte, nicht nehmen, auch ein paar Worte zum Abschied von seinem Kapitän Stefan Lex zu sagen: "Nach so einem Spiel ist es natürlich schön, wenn er mit der Kurve feiern kann."

Im selben Atemzug betonte Verlaat: "In dem Jahr, das ich mitbekommen habe, hat Lexi immer bei Auswärtsspielen seinem Spielekoffer mitgenommen. Der hat da schon ein gewisses Leben reingebracht. Schade, dass so ein Charakter geht."

Auch äußerte sich der Wuschelkopf zu den sechs weiten Sechzig-Akteuren, die den TSV 1860 am Saisonende verlassen werden. "Irgendwo ist es auch schade, dass so viele gehen. Aber das müssen wir akzeptieren." Akzeptieren muss Verlaat auch, dass er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Der Niederländer sah gegen Waldhof die zehnte gelbe Karte.