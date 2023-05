Bundesliga im Liveticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim – Endergebnis 3:1 

Hier enden so langsam die Feierlichkeiten. Lex und Willsch kommen zum Abschiedsinterview. Mehr dazu in den nächsten Tagen bei der Abendzeitung. Wir sagen Ciao aus Giesing und bis zur nächsten Saison aus dem Grünwalder. Nächste Woche steht das letzte Spiel in Zwickau an.