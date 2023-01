TSV 1860: Verlaat und Morgalla bilden bestes Innenverteidiger-Duo der Liga

Nach dem überragenden Saisonstart hat die Leistung eines Großteils der TSV-1860-Profis nachgelassen. Nicht so bei Leandro Morgalla und Jesper Verlaat. Die beiden Löwen-Spieler wurden dafür nun vom "Kicker" belohnt.

Überzeugten in der Hinrunde: Leandro Morgalla (l.) und Jesper Verlaat.

München - Nach dem Traumstart des TSV 1860 mit fünf Siegen am Stück ließ die Leistung der meisten Löwen-Profis immer weiter nach. Kurz vor der Winterpause mussten die Münchner deswegen sogar vier Spiele in Folge ohne Sieg verzeichnen. Doch zwei Sechzig-Akteure trotzten diesem Mannschaftstief und wurden dafür vom "Kicker" auf ihrer Position als "herausragend" eingestuft. Die Rede ist von Youngster Leandro Morgalla und Abwehrchef Jesper Verlaat.

TSV 1860: Verlaat als bester Innenverteidiger der 3. Liga ausgezeichnet

Das Innenverteidiger-Duo überzeugte in der laufenden Saison mit starken Aktionen. Vor allem Neuzugang Verlaat fügte sich innerhalb kurzer Zeit ins Löwen-Gefüge ein und entwickelte sich zum Abwehrboss der Giesinger. Dafür wurde der Niederländer vom Fachblatt als bester Innenverteidiger der 3. Liga ausgezeichnet.

Morgalla entwickelte sich zu einem echten Löwen-Leistungsträger

Nur knapp hinter Verlaat findet sich sein kongenialer Abwehrkollege Morgalla wieder. Der 18-Jährige entwickelte sich in dieser Spielzeit zu einem echten Leistungsträger des TSV 1860 und konnte seinen Marktwert auf eine Millionen Euro in die Höhe schrauben. Kein Wunder also, dass auch schon erste Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt bei Morgalla angeklopft haben.

Doch die Rückrunde wird das Top-Talent wohl noch an der Seite von Verlaat bestreiten. Vielleicht schaffen es die beiden Verteidiger dann ja wieder, ihre Leistung auf die anderen Löwen-Kicker zu übertragen, um nochmal im Aufstiegsrennen mitmischen zu können.