TSV 1860: Verlaat-Fehler vermasselt Jacobacci-Einstand – "Das darf uns nicht passieren"

Der TSV 1860 verliert das erste Spiel unter 1860-Coach Maurizio Jacobacci gegen Viktoria Köln mit 0:1. Dabei ebnet ein Fehler von Jesper Verlaat die zehnte Niederlage in dieser Saison.

München - Mit viel Hoffnung gingen die Löwen in das erste Spiel unter ihrem neuen Cheftrainer Maurizio Jacobacci. Doch am Ende sprang für den TSV 1860 wieder kein Sieg heraus. Ganz im Gegenteil: Die Münchner verloren gegen Viktoria Köln mit 0:1.

Verlaat-Fehler ebnet Niederlage gegen Köln

Ausschlaggebend war dabei die Szene in der 41. Minute. Nach einem Löwen-Eckball köpfte Jesper Verlaat den Ball mit zu wenig Druck auf das Gehäuse der Viktoria. Im direkten Gegenzug kam der Abwehrboss dann nicht hinterher. So konnte David Philipp völlig frei auf Sechzig-Keeper Marco Hiller zulaufen und das entscheidende Tor für die Gäste erzielen.

Kein Wunder also, dass die Giesinger nach dem Spiel mit dem 34. Gegentor in dieser Saison alles andere als zufrieden waren. So sagte Kapitän Stefan Lex nach der Partie gegenüber "Magenta Sport": "Das darf uns nicht passieren."

Jacobacci ärgert Gegentor: "Das müssen wir besser verteidigen"

Auch Löwendompteur Jacobacci haderte mit dem Gegentreffer. "Das müssen wir besser verteidigen. Wir kommen beim Kopfball zu spät und die Absicherung hat gefehlt", so der Wahl-Schweizer.

Dennoch war Jacobacci insgesamt mit der Leistung seiner Jungs zufrieden. "Die Mannschaft hat viel Aufwand betreiben, ist dafür aber nicht belohnt worden. Ein Punkt wäre für uns Minimum verdient gewesen", ärgerte sich der 60-Jährige.

Vielleicht gelingt dieser Punkt oder sogar drei Zähler ja dem TSV 1860 im nächsten Spiel kommenden Samstag beim MSV Duisburg.