TSV 1860 unterstützt den Tierpark Hellabrunn mit mehreren Tausend Euro

Starke Aktion des TSV 1860: Die Löwen spenden einen Teil der Dauerkartenerlöse an den finanziell angeschlagenen Tierpark Hellabrunn, Präsidium und Sponsor AHD Sitzberger stocken die Summe auf.

Scheckübergabe (vo. v. li.): Marc-Nicolai Pfeifer und Rasem Baban sowie (hi. v. li.) Heinz Schmidt, Robert Reisinger und Hans Sitzberger.

München - Der TSV 1860 unterstützt den aufgrund der Corona-Krise schwer angeschlagenen Tierpark Hellabrunn mit einer Spende in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Wie die Löwen mitteilen, sind jeweils 25 Cent pro verkaufter "Herz Karte" im Rahmen der Dauerkarten-Aktion "Macht das Sechzger voll" für die Spende abgezweigt worden, wodurch insgesamt der sicherlich rein zufällige Betrag von 1.860 Euro zusammenkam. Sowohl das Präsidium als auch Löwen-Sponsor AHD Sitzberger haben sich an der Aktion beteiligt und die Summe um jeweils 1.860 Euro aufgestockt, sodass am Ende eine Spende in Höhe von 5.580 Euro zusammenkommt.

Tierpark Hellabrunn derzeit komplett geschlossen

"Der TSV 1860 München ist ein einzigartiger Verein, der unermüdlich und auf verschiedensten Ebenen großartige Unterstützung erfährt. Wir sehen uns in der Verantwortung, Bedürftigen im Rahmen unserer Möglichkeiten davon etwas zuteilwerden lassen", teilt Sechzigs Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer mit.

Der Tierpark Hellabrunn ist durch die Corona-Pandemie arg gebeutelt. Über Monate hinweg war die Zahl der zugelassenen Besucher aufgrund der behördlichen Auflagen massiv reduziert, während des Lockdowns ist der Zoo seit dem 2. November bis voraussichtlich Ende des Monats komplett geschlossen.