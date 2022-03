TSV 1860: Stefan Lex, Sechzigs verhinderter Edelfan

Stefan Lex fehlt dem TSV 1860 mit Gelbsperre in Mannheim. Das Spiel wird er sich zuhause ansehen müssen.

München - Er schlief schon als kleiner Bub in Sechzger-Bettwäsche und träumte von Münchens großer Liebe. Später lebte er seinen Traum, mit dem Löwen auf der Brust auflaufen zu dürfen und hat es inzwischen sogar bis zum Kapitän gebracht: Stefan Lex ist der spielende Fan der Blauen, und wie der Stürmer kürzlich im AZ-Interview verriet, würde er anlässlich der ersten Gelbsperre seiner Karriere bei der Auswärtsfahrt zu Waldhof Mannheim (Sonntag, 14 Uhr live bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker) nur zu gerne wieder in die Rolle des Anhängers schlüpfen.

Lex: "Am liebsten würde ich in der Fankurve stehen und die Mannschaft anfeuern"

"Am liebsten würde ich in der Fankurve stehen und die Mannschaft anfeuern", sagte der 32-jährige Stürmer in dem Wissen, dass dies aufgrund der strengen Corona-Hygieneverordnungen für das Team nicht möglich ist. Der "Lexi" in voller Sechzger-Montur, wie er skandiert: "Auf geht's, Löwen(-Kollegen), schießt ein Tor"!? Hätte was.

"Es freut mich, dass er mitfiebert", meinte auch Trainer Michael Köllner, erteilte einer "Lex Lex", dass der Spielführer als moralische Unterstützung mitreist, aber eine Absage: "Das kann er auch zuhause auf der Couch."