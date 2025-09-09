TSV 1860 startet Vorbereitung auf Havelse: Reinthaler fehlt im Training
Der TSV 1860 hat die Vorbereitung auf das sonntägliche Heimspiel gegen den TSV Havelse (19.30 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ohne Max Reinthaler aufgenommen. Der Südtiroler war beim Toto-Pokalspiel in Illertissen (3:1) wegen Oberschenkelproblemen ausgetauscht worden und stand beim Training am Dienstag nicht auf dem Platz.
TSV 1860 München: Lauftraining für Danhof und Jakob
Die wegen muskulären Blessuren fehlenden Tim Danhof und Kilian Jakob absolvierten Lauftraining. Eine Einsatzprognose für das Wochenende gibt es bislang nicht. Top-Verteidigertalent Sean Dulic ist am Dienstagabend mit der deutschen U20 gegen Italien in Reutlingen im Einsatz.
