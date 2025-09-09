AZ-Plus

TSV 1860 startet Vorbereitung auf Havelse: Reinthaler fehlt im Training

Am Dienstag hat der TSV 1860 die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Havelse aufgenommen. Nicht mit dabei war Max Reinthaler, Tim Danhof und Kilian Jakob absolvierten Lauftrainings.
Max Reinthaler fehlte am Dienstag im Training.
Max Reinthaler fehlte am Dienstag im Training. © IMAGO/Ulrich Wagner
Der TSV 1860 hat die Vorbereitung auf das sonntägliche Heimspiel gegen den TSV Havelse (19.30 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ohne Max Reinthaler aufgenommen. Der Südtiroler war beim Toto-Pokalspiel in Illertissen (3:1) wegen Oberschenkelproblemen ausgetauscht worden und stand beim Training am Dienstag nicht auf dem Platz.

TSV 1860 München: Lauftraining für Danhof und Jakob

Die wegen muskulären Blessuren fehlenden Tim Danhof und Kilian Jakob absolvierten Lauftraining. Eine Einsatzprognose für das Wochenende gibt es bislang nicht. Top-Verteidigertalent Sean Dulic ist am Dienstagabend mit der deutschen U20 gegen Italien in Reutlingen im Einsatz.

